В Англии начали запрещать балет

Британская Северная школа современного танца (NSCD) исключила балет из числа требований для поступления в школу из-за его «конфликтного характера».

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Преподавательский состав объяснил, что традиционный балетный стиль «несет в себе багаж белых европейских идей». Также балету вменили «идеализацию определенных европейских форм тела и разделение ролей по гендерному признаку».

Об этом сообщает Daily Telegraph.

Изменения произошли после того, как консерватория предприняла работу по «деколонизации учебной программы» и прислушалась к советам ЛГБТ-сообществ.

Представитель школы Франческа Маккарти заявила, что балет - это элитарная форма искусства.

«Молодым людям, как правило, нужно платить за занятия балетом, и для огромного числа потенциальных студентов это было не по силам», - сказала она.

Но главная проблема, по ее словам, в том, что балет «построен на определенных белых европейских идеях и формах тела, которые часто отталкивают молодых людей, которые не соответствуют этому эстетическому идеалу».

Вдобавок в балете употребляют терминологию, которая показывает гендерные различия: «балерина», «танцор», «мужчины и женщины» или «девочки и мальчики».

То, что женщины-танцовщицы работают на пуантах, а мужчины обычно выполняют прыжки и подъемы, также упоминается как проблема. Школа намерена защищать интересы небинарных «балерино» и транс-танцоров».

«Есть проблемы, связанные с телом, деньгами, языком и движениями», - подытожила Макккарти.