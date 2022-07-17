В Англии начали запрещать балет

Британская Северная школа современного танца (NSCD) исключила балет из числа требований для поступления в школу из-за его «конфликтного характера».
Преподавательский состав объяснил, что традиционный балетный стиль «несет в себе багаж белых европейских идей». Также балету вменили «идеализацию определенных европейских форм тела и разделение ролей по гендерному признаку».
Об этом сообщает Daily Telegraph.
Изменения произошли после того, как консерватория предприняла работу по «деколонизации учебной программы» и прислушалась к советам ЛГБТ-сообществ.
Представитель школы Франческа Маккарти заявила, что балет - это элитарная форма искусства.
«Молодым людям, как правило, нужно платить за занятия балетом, и для огромного числа потенциальных студентов это было не по силам», - сказала она.
Но главная проблема, по ее словам, в том, что балет «построен на определенных белых европейских идеях и формах тела, которые часто отталкивают молодых людей, которые не соответствуют этому эстетическому идеалу».
Вдобавок в балете употребляют терминологию, которая показывает гендерные различия: «балерина», «танцор», «мужчины и женщины» или «девочки и мальчики».
То, что женщины-танцовщицы работают на пуантах, а мужчины обычно выполняют прыжки и подъемы, также упоминается как проблема. Школа намерена защищать интересы небинарных «балерино» и транс-танцоров».
«Есть проблемы, связанные с телом, деньгами, языком и движениями», - подытожила Макккарти.
Северная школа современного танца — высшее учебное заведение в Чапелтауне, Лидс, Англия, специализирующееся на современном танце. Это филиал Консерватории танца и драмы. Студенты могут получить степень бакалавра исполнительских искусств, подтвержденную Кентским университетом