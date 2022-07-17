В новых переговорах Путина увидели скрытый сигнал Западу

Направление визитов президента России Владимира Путина на Ближний Восток сигнализирует о том, что лидер намерен сближаться с недружественными к США странами и укреплять влияние РФ на мировой арене. Статью об этом опубликовала американская газета The Wall Street Journal.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Владимир Путин на этой неделе собирается отправиться в Тегеран, где он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Эта редкая зарубежная поездка призвана показать, что затянувшийся конфликт на Украине не уменьшил места Москвы на мировой арене. <…> Визит отражает то значение, которое г-н Путин придает сохранению рычагов влияния России на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

Видео дня

По мнению авторов, российский лидер намерен укрепить отношения России и Ирана, который также является объектом масштабных санкций США. Кроме того, российский президент собирается провести встречу с главой Турции Реджепом Эрдоганом, поскольку страна, являясь членом НАТО, воздержалась от вступления в санкционную кампанию против России, отметили журналисты.

«Направление визитов президента за границу говорит о том, где он сейчас видит необходимость и возможности для российской дипломатии», — приводит слова российского аналитика Дмитрия Тренина издание.

Авторы указали и на то, что поездка Путина состоится всего через несколько дней после визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток. Американский глава «стремился сплотить Израиль и арабские страны, чтобы противостоять России, Китаю и Ирану, чье влияние выросло, в то время как США сократили свое присутствие в регионе», говорится в издании.