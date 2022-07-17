Эксперты обнаружили, что Еврокомиссия якобы оставила себе лазейку в санкциях против Москвы. Сотрудники ведомства не включили в пакет ограничительных мер запрет на поставки готовых ювелирных изделий из золота. Об этом пишет Politico.

Аналитики подчеркнули, что ЕК запретил «золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы, лом золота».

Они пояснили, что в проект не включены разнообразные ювелирные изделия из драгоценного металла, в том числе золотые цепочки и кольца. По мнению экспертов, такое «упущение» со стороны европейских чиновников позволит Москве по-прежнему получать деньги от торговли золотом.

Специалисты напомнили, что в 2019 году большая часть (90%) российского экспорта золота направлялась в Великобританию.