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58 минут назад

Politico: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России

Илья Родин

Эксперты обнаружили, что Еврокомиссия якобы оставила себе лазейку в санкциях против Москвы. Сотрудники ведомства не включили в пакет ограничительных мер запрет на поставки готовых ювелирных изделий из золота. Об этом пишет Politico.

Аналитики подчеркнули, что ЕК запретил «золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы, лом золота».

Они пояснили, что в проект не включены разнообразные ювелирные изделия из драгоценного металла, в том числе золотые цепочки и кольца. По мнению экспертов, такое «упущение» со стороны европейских чиновников позволит Москве по-прежнему получать деньги от торговли золотом.

«Новый запрет»: ЕК предложила ввести эмбарго на закупки российского золота

Специалисты напомнили, что в 2019 году большая часть (90%) российского экспорта золота направлялась в Великобританию.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил ранее о содержании седьмого санкционного пакета. Он уточнил, что в него вошел запрет на импорт золота из России.

В мире,Видео,Еврокомиссия,
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