В Коломбо продолжают собираться километровые очереди за топливом

«Это очередь за топливом, за бензином. Я жду уже около трёх дней. Очень много людей помимо меня ждут в очереди, нам не дают номера, это живая очередь. Она настолько большая, что, возможно, нам придётся прождать до вечера, чтобы доехать до заправки и получить топливо», — казал один из стоящих в очереди.