Сербия ввела спецрежим для хорватских дипломатов

Глава МВД Сербии Александр Вулин рассказал, что Белград вводит особый режим для хорватских дипломатов. Причиной стал запрет президенту республики Александру Вучичу посетить мемориальный комплекс в Хорватии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Александр Вулин уточнил, что Загреб запретил сербскому лидеру поездку в расположенный на месте бывшего хорватского концлагеря мемориальный комплекс. При этом он подчеркнул, что Вучич «внук жертвы Ясеноваца».

Глава МВД отметил, что это решение властей Хорватии не останется безнаказанным.

«С сегодняшнего дня [17 июля] все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», - подчеркнул Вулин.

По его мнению, хорватские власти приняли такое решение потому, что не желают вспоминать о своем прошлом, о совершенных преступлениях.