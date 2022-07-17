В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
49 минут назад

Сербия ввела спецрежим для хорватских дипломатов

Илья Родин

Глава МВД Сербии Александр Вулин рассказал, что Белград вводит особый режим для хорватских дипломатов. Причиной стал запрет президенту республики Александру Вучичу посетить мемориальный комплекс в Хорватии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сербия ввела спецрежим для хорватских дипломатов
Фото: TwitterTwitter

Александр Вулин уточнил, что Загреб запретил сербскому лидеру поездку в расположенный на месте бывшего хорватского концлагеря мемориальный комплекс. При этом он подчеркнул, что Вучич «внук жертвы Ясеноваца».

Между Сербией и Хорватией нарастает крупнейший в новейшей истории скандал

Глава МВД отметил, что это решение властей Хорватии не останется безнаказанным.

«С сегодняшнего дня [17 июля] все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», - подчеркнул Вулин.

По его мнению, хорватские власти приняли такое решение потому, что не желают вспоминать о своем прошлом, о совершенных преступлениях.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила ранее, что поступок руководства Хорватии якобы является «скандальным и антиевропейским».

В мире,Ана Брнабич,Александр Вулин,Александр Вучич,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители