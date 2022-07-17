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12 минут назад

Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине

ТАСС

Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по урегулированию на Украине. Такое заявление понтифик сделал после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине
Фото: ReutersReuters

"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил, чтобы возобновить переговорный процесс [на Украине], не приумножая бессмысленность войны. Как можно не понимать, что войны ведут только к смерти, отдаляют друг от друга народы и убивают правду и диалог", - сказал понтифик.

Он напомнил, что в следующее воскресенье отправится с апостольским визитом в Канаду, назвав его "инспекционно-покаянным".

"Именно в Канаде многие христиане, включая членов религиозных институтов, способствовали политике культурной ассимиляции, которая нанесла ущерб коренным народностям", - сказал Франциск.

"Надеюсь, Господь поможет идти по пути примирительного излечения, который уже начат", - добавил Папа Римский.

В мире,ФРАНЦИСК,
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