Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине

"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил, чтобы возобновить переговорный процесс [на Украине], не приумножая бессмысленность войны. Как можно не понимать, что войны ведут только к смерти, отдаляют друг от друга народы и убивают правду и диалог", - сказал понтифик.