Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине

Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по урегулированию на Украине. Такое заявление понтифик сделал после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил, чтобы возобновить переговорный процесс [на Украине], не приумножая бессмысленность войны. Как можно не понимать, что войны ведут только к смерти, отдаляют друг от друга народы и убивают правду и диалог", - сказал понтифик.
Он напомнил, что в следующее воскресенье отправится с апостольским визитом в Канаду, назвав его "инспекционно-покаянным".
"Именно в Канаде многие христиане, включая членов религиозных институтов, способствовали политике культурной ассимиляции, которая нанесла ущерб коренным народностям", - сказал Франциск.
"Надеюсь, Господь поможет идти по пути примирительного излечения, который уже начат", - добавил Папа Римский.