В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
18 минут назад

СМИ: Индия и Китай начали очередной раунд переговоров о нормализации ситуации на границе

ТАСС

Очередной - 16-й - раунд индийско-китайских переговоров по пограничным проблемам на уровне командиров корпусов начался на пограничном пункте "Чушул-Молдо" на индийской стороне. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Индия и Китай продолжили переговоры о нормализации ситуации на границе
Фото: ReutersReuters

Обсуждается разъединение сторон вдоль линии фактического контроля, разделяющей два государства в горной области Восточный Ладакх. Индийскую делегацию возглавляет командующий корпусом генерал-лейтенант А. Сенгупта, указали источники.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в марте.

Отношения между странами-соседями резко обострились в мае 2020 года, когда в Восточном Ладакхе началось противостояние индийских и китайских военнослужащих. К нему привели столкновения у озера Пангонг-Цо между военнослужащими двух стран. Стычки повторились в июне в долине реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в минувшем году начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители