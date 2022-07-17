Индия и Китай продолжили переговоры о нормализации ситуации на границе

Очередной - 16-й - раунд индийско-китайских переговоров по пограничным проблемам на уровне командиров корпусов начался на пограничном пункте "Чушул-Молдо" на индийской стороне. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Отношения между странами-соседями резко обострились в мае 2020 года, когда в Восточном Ладакхе началось противостояние индийских и китайских военнослужащих. К нему привели столкновения у озера Пангонг-Цо между военнослужащими двух стран. Стычки повторились в июне в долине реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в минувшем году начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.