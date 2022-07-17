ГБР подтвердила задержание сотрудника СБ Украины за сотрудничество с РФ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что задержанный экс-глава одного из региональных управлений Службы безопасности (СБУ) оставался действующим сотрудником спецслужбы. Его подозревают в передаче секретных данных России.

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Как сообщили в ГБР, задержанный до марта 2022 года возглавлял одно из региональных управлений СБУ. Пресс-служба называет его действующим сотрудником.

"ГБР и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - действующего сотрудника СБУ, работавшего на спецслужбы РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.