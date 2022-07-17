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48 минут назад

ГБР подтвердила задержание действующего сотрудника СБ Украины, якобы работавшего на РФ

ТАСС

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что задержанный экс-глава одного из региональных управлений Службы безопасности (СБУ) оставался действующим сотрудником спецслужбы. Его подозревают в передаче секретных данных России.

ГБР подтвердила задержание сотрудника СБ Украины за сотрудничество с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в ГБР, задержанный до марта 2022 года возглавлял одно из региональных управлений СБУ. Пресс-служба называет его действующим сотрудником.

"ГБР и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - действующего сотрудника СБУ, работавшего на спецслужбы РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.

Как сообщало агентство РБК-Украина со ссылкой на источники, задержанный в субботу бывший начальник СБУ в Крыму Олег Кулинич на момент задержания продолжал работать в спецслужбе и был помощником главы ведомства Ивана Баканова.

В мире,Происшествия,Иван Баканов,СБУ,
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