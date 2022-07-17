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55 минут назад

Между Сербией и Хорватией нарастает крупнейший в новейшей истории скандал

Илья Родин

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала в эфире телеканала TV Pink, что Загреб запретил сербскому лидеру Александру Вучичу посетить мемориальный комплекс, расположенный на месте бывшего концлагеря Ясеновац. По ее мнению, такое решение является «скандальным и антиевропейским» Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Вучич планировал при посещении комплекса почтить память сербов, погибших в хорватском лагере во время Второй мировой войны. В том числе, и своих родственников.

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Ана Брнабич пояснила, что это якобы «то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам».

Политик подчеркнула, что запрет сербскому президенту на поездку в частном порядке в Ясеновац фактически стал «самым большим скандалом» между Белградом и Загребом в последние годы.

Ранее сообщалось, что сербский президент спокойно отреагировал на угрозы украинского политика Алексея Гончаренко, который пообещал совместно с «братьями-хорватами» существенно осложнить вступление Сербии в ЕС.

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