Премьер Израиля выступил с заявлением по ядерной программе Ирана

Израиль против заключения сделки по иранской ядерной программе и оставляет за собой право на дипломатические и оперативные действия в отношении Тегерана в связи с разработкой им ядерного оружия. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на еженедельном заседании правительства.

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Он отметил, что довел эту позицию Израиля до сведения президента США Джо Байдена, который с 13 по 15 июля находился с визитом в еврейском государстве.

"Во время визита я ясно заявил президенту [Байдену] и его команде, что Израиль выступает против ядерного соглашения и оставляет за собой право на полную свободу дипломатических и оперативных действий против иранской ядерной программы", - заявил Лапид, чьи слова приводит правительственная канцелярия.

Сам визит Байдена в Израиль он назвал историческим и подчеркнул, что приезд американского президента принес "достижения в сферах дипломатии, безопасности и экономики, которые укрепят Государство Израиль на годы вперед".

"Сегодня правительство [Израиля] получит полный отчет о визите президента", - добавил премьер.

Первое после вступления в должность главы государства ближневосточное турне Байдена прошло с 13 по 16 июля. Он посетил Израиль и Западный берег реки Иордан, а также Саудовскую Аравию, где встретился с руководством ряда арабских стран.