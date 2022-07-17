В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
39 минут назад

Премьер Израиля выступил против сделки по ядерной программе Ирана

ТАСС

Израиль против заключения сделки по иранской ядерной программе и оставляет за собой право на дипломатические и оперативные действия в отношении Тегерана в связи с разработкой им ядерного оружия. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на еженедельном заседании правительства.

Премьер Израиля выступил с заявлением по ядерной программе Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что довел эту позицию Израиля до сведения президента США Джо Байдена, который с 13 по 15 июля находился с визитом в еврейском государстве.

"Во время визита я ясно заявил президенту [Байдену] и его команде, что Израиль выступает против ядерного соглашения и оставляет за собой право на полную свободу дипломатических и оперативных действий против иранской ядерной программы", - заявил Лапид, чьи слова приводит правительственная канцелярия.

Сам визит Байдена в Израиль он назвал историческим и подчеркнул, что приезд американского президента принес "достижения в сферах дипломатии, безопасности и экономики, которые укрепят Государство Израиль на годы вперед".

"Сегодня правительство [Израиля] получит полный отчет о визите президента", - добавил премьер.

Первое после вступления в должность главы государства ближневосточное турне Байдена прошло с 13 по 16 июля. Он посетил Израиль и Западный берег реки Иордан, а также Саудовскую Аравию, где встретился с руководством ряда арабских стран.

В ходе визита Байден и Лапид подписали в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля. В ней, в частности, подчеркиваются готовность США поддерживать безопасность Израиля и их совместное стремление противодействовать Ирану и его намерению разработать ядерное оружие. В декларации также отмечается, что США планируют сотрудничать с другими партнерами для противодействия "агрессии и дестабилизирующим шагам Ирана, осуществляемым напрямую или опосредованно, через подконтрольные силы и террористические организации".

В мире,Яир Лапид,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители