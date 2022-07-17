В Испании от аномальной жары в июле скончались 360 человек

В Испании 360 человек скончались от аномальной жары, установившейся на большей части страны. Такие данные приводит RTVE со ссылкой на испанский минздрав.

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Институт здравоохранения Карлоса III, находящийся в ведении минздрава, зафиксировал 360 смертей. Они связаны с аномальной жарой, поразившей Испанию с 10 по 15 июля.

Последние данные о ежедневной смертности из-за повышенной температуры пришли в пятницу, 15 июля. В этот день был зафиксирован печальный рекорд: от жары умерло 123 человека.

Волна тепла, охватившая Испанию, стала второй за это лето. В июне из-за высоких температур погибло 829 человек. Тогда температура превышала 40 градусов во многих точках страны. Например, в Андухаре (Хаэн) 17 июня было зарегистрировано 44,5 градуса.

Синоптики предупреждают, что жара не утихнет до понедельника. Красные уровни опасности были объявлены накануне в Кантабрии, Наварре, Ла-Риохе, Бадахосе и Сарагосе.