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9 минут назад

СМИ: США сменили тактику поддержки Украины

ТАСС

Администрация американского президента Джо Байдена и Конгресс США изменили тактику поддержки Украины и приняли более поэтапный подход. Об этом в четверг сообщил журнал American Conservative.

США изменили тактику поддержки Украины
Фото: ReutersReuters

По его информации, смена тактики связана с тем, что общественность начинает злиться в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт. Также отмечается, что Вашингтону стало сложнее отслеживать оказываемую помощь Украине.

При этом источник в Пентагоне сообщил журналу, что Белый дом намерен предоставить Украине еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, дополнительные боеприпасы к ним и другие вооружения.

Общий объем военной помощи США Украине с момента начала российской специальной военной операции РФ на Украине, как сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, превысил $7,32 млрд.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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