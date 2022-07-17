В Британии рассказали о возможном прямом конфликте с Россией

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон предупредил, что Великобритания должна быть готова к военному столкновению с Россией. Об этом пишет Sky News.

Фото: MoD / Crown copyright 2018 MoD / Crown copyright 2018

Майкл Уигстон рассказал, что Россия якобы «представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы». При этом он напомнил про военные конфликты на Украине и в Грузии.

«Мы [ВВС Британии] должны быть готовы [ко всему]. Мы должны быть готовы поддержать наших союзников в НАТО и защищать территорию НАТО, а не только территорию Великобритании», - уточнил начальник штаба.

Уигстон напомнил, что в начале 2022 года российские боевые самолеты приблизились к британскому воздушному пространству. По его мнению, они были «явной и реальной угрозой».