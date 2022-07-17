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1 час назад

В Мариуполе впервые проходит выставка трофейной техники и оружия ВСУ с завода "Азовсталь"

ТАССиещё 1

Выставка трофейной военной техники и вооружения проходит в одном из парков Мариуполя впервые после освобождения города от украинских националистов, передает корреспондент ТАСС.

В Мариуполе выставили трофейную технику с «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам организаторов, кроме тяжелой военной техники представлены и снайперские винтовки, автоматы и пистолеты, которые стоят на вооружении у НАТО.

"На самом деле трофейной техники намного больше. Они сейчас выполняют боевые задачи на фронтах. Фронт у нас довольно широкий - от Харькова до Херсона, Запорожья. Здесь в основном представлены трофеи, которые были вывезены после взятия штурмом завода им. Ильича, завода "Азовсталь". На "Азовстали" было меньше всего целой техники, в основном побитая техника, приходилось восстанавливать, чинить, красить", - рассказал ТАСС один из организаторов выставки Владимир.

По его словам, на выставке также представлены БТР-80, БМП-1, вывезенные с территории завода Ильича после того, как батальоны ВСУ сдались в плен.

"Тут еще боевые машины десанта, "мотолыги" (МТ-ЛБ - прим. ТАСС), БМП-2, танки и т. д. В основном мы тут встречали "джавелины" (противотанковые ракетные комплексы Javelin - прим. ТАСС), снайперские винтовки, автоматы М-16, пистолеты разные. Все это сдано, обследуется профессионалами", - сказал он.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля. 20 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь".

В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,НАТО,
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