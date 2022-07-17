В Мариуполе выставили трофейную технику с «Азовстали»

"На самом деле трофейной техники намного больше. Они сейчас выполняют боевые задачи на фронтах. Фронт у нас довольно широкий - от Харькова до Херсона, Запорожья. Здесь в основном представлены трофеи, которые были вывезены после взятия штурмом завода им. Ильича, завода "Азовсталь". На "Азовстали" было меньше всего целой техники, в основном побитая техника, приходилось восстанавливать, чинить, красить", - рассказал ТАСС один из организаторов выставки Владимир.