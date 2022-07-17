В Мариуполе выставили трофейную технику с «Азовстали»

Выставка трофейной военной техники и вооружения проходит в одном из парков Мариуполя впервые после освобождения города от украинских националистов, передает корреспондент ТАСС.
По словам организаторов, кроме тяжелой военной техники представлены и снайперские винтовки, автоматы и пистолеты, которые стоят на вооружении у НАТО.
"На самом деле трофейной техники намного больше. Они сейчас выполняют боевые задачи на фронтах. Фронт у нас довольно широкий - от Харькова до Херсона, Запорожья. Здесь в основном представлены трофеи, которые были вывезены после взятия штурмом завода им. Ильича, завода "Азовсталь". На "Азовстали" было меньше всего целой техники, в основном побитая техника, приходилось восстанавливать, чинить, красить", - рассказал ТАСС один из организаторов выставки Владимир.
По его словам, на выставке также представлены БТР-80, БМП-1, вывезенные с территории завода Ильича после того, как батальоны ВСУ сдались в плен.
"Тут еще боевые машины десанта, "мотолыги" (МТ-ЛБ - прим. ТАСС), БМП-2, танки и т. д. В основном мы тут встречали "джавелины" (противотанковые ракетные комплексы Javelin - прим. ТАСС), снайперские винтовки, автоматы М-16, пистолеты разные. Все это сдано, обследуется профессионалами", - сказал он.
Бои за Мариуполь начались 25 февраля. 20 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь".