Сербия открестилась от поставок оружия Украине

Продукция сербских оборонных предприятий не поставляется на Украину с 2016 года, заявил на экстренной пресс-конференции вице-премьер, министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«С 2016 года, с тех пор как систематично ведется через серверы контроль каждого полета и каждого разрешения на поставки вооружения из Сербии, ни одного разрешения [на поставку], а также на транспортировку какого бы то ни было товара такого рода, вооружения и военного снаряжения, из Сербии на Украину или в Россию [не выдавалось]. <...> Вооружения из Сербии на Украину не идут», – приводит его слова ТАСС.

Видео дня

«Мы экспортируем оружие, за прошлый год было выдано разрешений на экспорт оружия более чем на 1 млрд долларов, реализованных разрешений за прошлый год было [на сумму] около 500 млн долларов, ожидаем, что в этом году экспорт будет значительнее, а в следующие годы ожидаем увеличения роста производства наших компаний и роста экспорта разрешенным покупателям <...>. Мы продолжим работать по закону и в интересах Сербии», – сказал Стефанович.

Министр пояснил, что самолеты Ан-12, производившиеся в СССР, сейчас остались у России, Украины и Белоруссии. Для российских и белорусских транспортников небо закрыто в связи с санкциями, а украинские самолеты не могут вернуться на Украину. «Украинские самолеты не могут приземлиться на Украине, и они задействованы по всему миру в перевозках вооружений. Кроме того, что их фирмы-собственники основаны на Украине, никаких других связей с Украиной их груз не имеет», – указал он.

Напомним, самолет Ан-12 украинской компании «Меридиан» разбился в 40 км от греческого города Кавала. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Сообщалось, что на борту находились боеприпасы.

В Сербии заявили, что самолет перевозил 11,5 тонны сербского вооружения в Бангладеш, следовал по маршруту Ниш – Амман -Эр-Рияд – Ахмадабад – Дакка и имел «все разрешения по всем мировым нормам».