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26 минут назад

Появились подробности крушения в Греции украинского самолета

Майк Габриелян

В результате крушения украинского грузового самолета Ан-12 в Греции погибли 8 человек. На борту был неизвестный военный груз, поэтому местные власти опасаются заражения территории. К месту ЧП прибыли специалисты по ядерной и биологической защите, сообщает греческое издание In.gr.

Авиакатастрофа произошла на северо-востоке станы, в регионе Кавала. Упал самолет украинской компании, нанятый Сербией для перевозки военного груза в Бангладеш. Как подтвердили в Службе гражданской авиации, он был загружен 11,5 тоннами боеприпасов.

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Экипаж насчитывал восемь человек. По данным AFP, все они погибли.

Взрывы, пожары и густой дым наблюдались в районе падения всю ночь. Была поднята тревога, поскольку состав веществ, выброшенных в атмосферу после инцидента, неизвестен.

По словам начальника оперативной группы Мариоса Апостолидиса, «специалисты со спецоборудованием и измерительными приборами подошли к месту падения самолета и увидели фюзеляж и другие части, разбросанные по полям».

Апостолидис подчеркнул, что ситуация «нестабильна, так как наблюдаются дым, пожары, а также белое вещество неизвестного происхождения». Пока измерительные приборы не показали ничего тревожного. Следующим этапом будет запуск дрона для обследования всей территории, где упал самолет.

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