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30 минут назад

В ДНР заявили, что взяли под контроль 253 населенных пункта республики

Газета.Ru

Штаб территориальной обороны ДНР заявил о взятии под контроль 253 населенных пунктов на территории республики.

В ДНР сообщили о взятии под контроль 253 населенных пунктов республики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 17 июля 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», — говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что войска продолжают наступление в сторону Соледара.

Ранее в СМИ появилась информация, что подразделения Народной милиции ДНР захватили трофейную технику натовского образца. Среди захваченного оружия — пистолет-пулемет Heckler&Koch МР-5, произведенный в Турции по немецким технологиям и копия израильского пулемета Negev производства украинского оружейного завода «Форт».

Также сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины отступают из Северска и бегут в населенные пункты под Славянском и Краматорском.

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