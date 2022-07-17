В ДНР сообщили о взятии под контроль 253 населенных пунктов республики

Штаб территориальной обороны ДНР заявил о взятии под контроль 253 населенных пунктов на территории республики.

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«По состоянию на 17 июля 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», — говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что войска продолжают наступление в сторону Соледара.

Ранее в СМИ появилась информация, что подразделения Народной милиции ДНР захватили трофейную технику натовского образца. Среди захваченного оружия — пистолет-пулемет Heckler&Koch МР-5, произведенный в Турции по немецким технологиям и копия израильского пулемета Negev производства украинского оружейного завода «Форт».