Аналитик Сунил Шаран в статье для индийского издания The Statesman предупредил, что конфронтация с РФ представляет значительную опасность для американского президента Джо Байдена.

Сунил Шаран полагает, что украинская политика США привела к тяжелым экономическим последствиям для страны. В свою очередь, это значительно снизило шансы Байдена на переизбрание.

Аналитик отметил, что беспокойство американцев вызывает инфляция, с которой главе государства так и не удалось справиться. Кроме того, существенно выросла цена на бензин. Он подчеркнул при этом,что глава России Владимир Путин якобы «смог нанести удар в нужный момент».

По мнению Шарана, попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой» оказались неудачными.

«Запад ввел самые строгие санкции против России, которая является одним из ведущих мировых экспортеров нефти и газа, прежде всего в Западную и Северную Европу. Без российской энергии западные экономики, такие как Германия, оказались парализованными», - уточнил эксперт.