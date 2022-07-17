Бывший спичрайтер Белого дома Марк Тиссен раскритиковал президента США Джо Байдена за фактический провал переговоров с руководством Королевства Саудовская Аравия. Об этом пишет Fox News.

Марк Тиссен подчеркнул, что перед Байденом стояла задача договориться с Эр-Риядом об увеличении поставок нефти, улучшить отношения с бывшим экономическим партнером. Глава государства, вместо этого, во время визита на Ближний Восток высказался об изоляции Саудовской Аравии.

«Перед нами разыгралось представление про поездку Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который а-ля [39-й президент США] Джимми Картер в 70-х годах прошлого века, умоляет саудитов нарастить добычу нефти на фоне стремительно растущих цен на бензин», - пояснил бывший сотрудник администрации.

Тиссен отметил, что Байдену не следовало угрожать королевству, так как у США нет возможности в настоящее время изолировать КСА. К тому же, это несовместимо с внешней и внутренней политикой, которую США проводили в последние годы.

Ранее сообщалось, что американский президент провел переговоры с руководством КСА. На встрече он прямо обвинил наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.