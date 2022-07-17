В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

В США высмеяли Байдена, умоляющего Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти

Илья Родин

Бывший спичрайтер Белого дома Марк Тиссен раскритиковал президента США Джо Байдена за фактический провал переговоров с руководством Королевства Саудовская Аравия. Об этом пишет Fox News.

Марк Тиссен подчеркнул, что перед Байденом стояла задача договориться с Эр-Риядом об увеличении поставок нефти, улучшить отношения с бывшим экономическим партнером. Глава государства, вместо этого, во время визита на Ближний Восток высказался об изоляции Саудовской Аравии.

«Перед нами разыгралось представление про поездку Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который а-ля [39-й президент США] Джимми Картер в 70-х годах прошлого века, умоляет саудитов нарастить добычу нефти на фоне стремительно растущих цен на бензин», - пояснил бывший сотрудник администрации.

Тиссен отметил, что Байдену не следовало угрожать королевству, так как у США нет возможности в настоящее время изолировать КСА. К тому же, это несовместимо с внешней и внутренней политикой, которую США проводили в последние годы.

Байден ответил на вопрос о разговоре с принцем Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что американский президент провел переговоры с руководством КСА. На встрече он прямо обвинил наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Байден подчеркнул также, что нисколько не сожалеет о допущенных ранее резких высказываниях в адрес Эр-Рияда.

В мире,Видео,Джеймс Картер,Джозеф Байден,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители