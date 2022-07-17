Появились подробности крушения в Греции украинского Ан-12 со взрывчаткой

Появились подробности крушения в Греции грузового самолёта «Антонов», принадлежащего Украине.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, специалисты вооружённых сил и пожарной службы Греции с рассветом начали исследование места авиакатастрофы к западу от Кавалы.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что борт перевозил взрывчатку. В самолёте в момент случившегося было 8 человек, а также 12 тонн опасных материалов, в основном — взрывчатых веществ. Однако местные чиновники заявляют, что у них пока нет конкретной информации о грузе, и предоставили разную информацию о количестве людей на борту.

Стало известно, что перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы.

Со слов очевидцев, горящий лайнер рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи. Пока до сих пор нет информации, выжил ли кто-нибудь из находившихся на борту.

Также появилась информация, что Ан-12 выполнял рейс из города Ниш в Сербии в Амман, в Иорданию, и перевозил «опасный груз», возможно, боеприпасов. На месте его крушения было обнаружено белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного.

Несмотря на это, эксперты должны проверить, что представляет собой белый порошок, тип груза, возможную токсичность местности после падения самолета и искать «чёрный ящик», который даст информацию о трагическом событии.

Кроме того, сообщается, что в Сети Интернет опубликованы видеокадры, снятые беспилотником с места крушения. Их опубликовал Ena Channel города Кавала.