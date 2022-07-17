В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
39 минут назад

Шольцу посоветовали созвать национальную конференцию по Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее провести национальную конференцию по Украине.

Шольца призвали созвать национальную конференцию по Украине
Фото: ReutersReuters

Глава комитета выступает за организацию встречи, на которой политики и представители Федеральной канцелярии, военной промышленности, профсоюзов и Бундесвера обсудят координацию дальнейших действий по вопросу оказания поддержки Украине.

«Цель должна состоять в том, чтобы получить упорядоченный обзор, чтобы инициировать следующие шаги целенаправленным и согласованным образом», – передает текст адресованного Шольцу письма Штрак-Циммерман ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

В послании указывается, что конфликт на Украине находится в критической фазе.

Как подчеркнула Штрак-Циммерман, как долго Украина сможет «защищаться» и насколько успешно это будет в итоге, зависит «особенно от поддержки Германии». Она признала, что «правительство ФРГ многое сделало, однако должно сделать еще больше, чтобы помочь Украине выиграть».

«Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, которой требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед», – заключила глава комитета Бундестага по обороне.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Запад в после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,Бундестаг,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители