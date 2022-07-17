Шольца призвали созвать национальную конференцию по Украине

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее провести национальную конференцию по Украине.

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Глава комитета выступает за организацию встречи, на которой политики и представители Федеральной канцелярии, военной промышленности, профсоюзов и Бундесвера обсудят координацию дальнейших действий по вопросу оказания поддержки Украине.

«Цель должна состоять в том, чтобы получить упорядоченный обзор, чтобы инициировать следующие шаги целенаправленным и согласованным образом», – передает текст адресованного Шольцу письма Штрак-Циммерман ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

В послании указывается, что конфликт на Украине находится в критической фазе.

Как подчеркнула Штрак-Циммерман, как долго Украина сможет «защищаться» и насколько успешно это будет в итоге, зависит «особенно от поддержки Германии». Она признала, что «правительство ФРГ многое сделало, однако должно сделать еще больше, чтобы помочь Украине выиграть».

«Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, которой требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед», – заключила глава комитета Бундестага по обороне.