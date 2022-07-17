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13 минут назад

На Украине составили список представителей Запада, продвигающих «российские нарративы»

Майк Габриелян

На Украине составили список представителей Запада, продвигающих «российские нарративы». В него вошли известные политики и эксперты, сообщает «МК».

На Украине составили список пророссийских представителей Запада
Фото: ReutersReuters

Список опубликовал так называемый «Центр по борьбе с фейками» при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Так, в список попал американский сенатор Рэнд Пол, который требовал не принимать Украину в НАТО, и экономист Джеффри Сакс, обвинявший США в кризисе на Украине.

Также продвигающим «российские нарративы» признан депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда. Ранее он предупреждал, что от ситуации на Украине выигрывают только НАТО и Вашингтон.

В список попал и журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц, который написал, что Россия возьмет под контроль весь Донбасс.

Пророссийским экспертом обозначен американский историк и автор учебников по стратегии Эдвард Люттвак. Он ранее заявил, что победить Россию на поле боя практически невозможно.

Помимо этого в списке фигурируют американские ветераны армии и разведки. Они говорили, что у Киева нет никаких шансов одержать победу.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Украина за 32 года проделала чудовищный путь, отказавшись от независимости в угоду Западу.

В мире,Эдвард Люттвак,Джеффри Сакс,Европарламент,НАТО,Совет Федерации,
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