На Украине составили список представителей Запада, продвигающих «российские нарративы». В него вошли известные политики и эксперты, сообщает «МК».

Фото: Reuters Reuters

Список опубликовал так называемый «Центр по борьбе с фейками» при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Так, в список попал американский сенатор Рэнд Пол, который требовал не принимать Украину в НАТО, и экономист Джеффри Сакс, обвинявший США в кризисе на Украине.

Также продвигающим «российские нарративы» признан депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда. Ранее он предупреждал, что от ситуации на Украине выигрывают только НАТО и Вашингтон.

В список попал и журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц, который написал, что Россия возьмет под контроль весь Донбасс.

Пророссийским экспертом обозначен американский историк и автор учебников по стратегии Эдвард Люттвак. Он ранее заявил, что победить Россию на поле боя практически невозможно.

Помимо этого в списке фигурируют американские ветераны армии и разведки. Они говорили, что у Киева нет никаких шансов одержать победу.