Европе предрекли «энергетический шторм»

Аналитики Rystad Energy предрекли Европе «энергетический шторм», с которым она столкнется из-за жары. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что Европа будет недостаточно подготовлена к этому. В компании Maxar сообщили, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале текущей недели. Эксперты сообщили, что, несмотря на рост производства солнечной энергии, это еще увеличивает спрос и на охлаждение. В результате увеличивается мировые цены на сжиженный природный газ.

В Rystad Energy считают, что повышение температуры может помешать Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Аналитики сообщили, что уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.