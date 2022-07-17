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40 минут назад

Байдена назвали «главным нищим» на мировой арене

Елена Прошина

Американский президент Джо Байден является «главным нищим» на мировой арене из-за того, что «постоянно попрошайничает», заявил ведущий американского канала Fox News Дэн Бонгино.

Байдена назвали «главным нищим» на мировой арене
Фото: ReutersReuters

«Но в первые 18 месяцев президентского срока Байдена теперь совершенно очевидно, что он стал главным нищим. Он всегда умоляет. Он показывает, насколько он слаб на мировой арене, на внутренней арене, везде. К сожалению, он заставляет всех нас, Америку, тоже выглядеть слабее», — заявил он.

По словам журналиста, глава государства просит союзников и врагов помочь разрешить кризисы в стране, в том числе умоляет об этом Саудовскую Аравию.

Напомним, Байден в ходе ближневосточного турне заявил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему активным партнером для стран Ближнего Востока и «не дадут» занять это место Москве, Пекину или Тегерану.

В мире,Джозеф Байден,
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