Байдена назвали «главным нищим» на мировой арене

«Но в первые 18 месяцев президентского срока Байдена теперь совершенно очевидно, что он стал главным нищим. Он всегда умоляет. Он показывает, насколько он слаб на мировой арене, на внутренней арене, везде. К сожалению, он заставляет всех нас, Америку, тоже выглядеть слабее», — заявил он.