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15 минут назад

Вучичу предрекли бегство из Украины из-за слов о спецоперации Москвы

Елена Прошина

Сербскому президенту Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Вучичу предрекли бегство из Украины из-за слов о спецоперации Москвы
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Ранее парламентарий намекнул, что Киев вместе с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в Европейский Союз, чтобы «перевоспитать сербов» и отомстить Вучичу за его заявления о действиях России. В ответ президент Сербии пожелал Украине и ее жителям «всего наилучшего».

«Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — заявил Гончаренко Вучичу.

Украинский депутат также сказал, что Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с населением в шесть миллионов человек, пригрозив при этом, что Киев не забудет о заявлениях руководства балканской республики.

На днях сербский лидер заявил, что сейчас «весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией». Он также предположил, что на определенном этапе спецоперации президент России Владимир Путин обратится к мировым лидерам с неким предложением, но если его отвергнуть, то в мире начнется ад.

https://ria.ru/20220717/serbiya-1802993305.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В мире,Александр Вучич,Алексей Гончаренко,Владимир Путин,Верховная Рада,ЕС,
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