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9 минут назад

США начали по-другому помогать Украине

Елена Прошина

Власти США изменили свой подход по поддержке Украины, подходя к делу поэтапно, сообщает обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

США начали по-другому помогать Украине
Фото: ReutersReuters

«Белый дом и конгресс изменил подход к оказанию военной и иной помощи Украине, сделав его более поэтапным. Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят», — заявил журналист.

По словам автора статьи, деньги и оборудование, отправляемые Киеву, становится все труднее отследить, однако они продолжают «уходить за дверь». Девлин отмечает, что общественность начала раздражаться из-за американского участия в конфликте вокруг Украины, потому Вашингтон принял решение изменить схему поддержки Киева.

По данным The New York Times, Соединенные Штаты и их союзники в долгосрочной перспективе вряд ли смогут продолжать оказывать существенную военную помощь Украине. Рано или поздно запасы оружия в США и Европе начнут иссякать. Как говорят аналитики, на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине сохранить нынешний уровень материальной поддержки будет очень сложно.

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