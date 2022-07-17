США начали по-другому помогать Украине

Власти США изменили свой подход по поддержке Украины, подходя к делу поэтапно, сообщает обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.
«Белый дом и конгресс изменил подход к оказанию военной и иной помощи Украине, сделав его более поэтапным. Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят», — заявил журналист.
По словам автора статьи, деньги и оборудование, отправляемые Киеву, становится все труднее отследить, однако они продолжают «уходить за дверь». Девлин отмечает, что общественность начала раздражаться из-за американского участия в конфликте вокруг Украины, потому Вашингтон принял решение изменить схему поддержки Киева.
По данным The New York Times, Соединенные Штаты и их союзники в долгосрочной перспективе вряд ли смогут продолжать оказывать существенную военную помощь Украине. Рано или поздно запасы оружия в США и Европе начнут иссякать. Как говорят аналитики, на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине сохранить нынешний уровень материальной поддержки будет очень сложно.