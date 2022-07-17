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34 минуты назад

В Британии признали конец эры господства Запада

Елена Прошина

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что эра господства Запада в мире подходит к концу, сообщает боснийский портал Index HR.

В Британии признали конец эры господства Запада
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление прозвучало во время выступления во время лекции на заседании Фонда Дитчли. Блэр прокомментировал нынешнюю ситуацию в мире и заявил, что кризис вокруг Украины стал причиной глобальных мировых изменений.

Он также обратил внимание на рост влияния КНР как «второй мировой державы». Бывший британский премьер посоветовал западным странам увеличивать военные бюджеты, а также налаживать отношения с развивающимися государствами.

Украина испугалась капитуляции Запада из-за двух побед России по санкциям

Как отметил политик, он не видит попыток Китая захватить Тайвань силовым методом в ближайшее время. Однако подчеркнул, что Западу не стоит строить свою политику, надеясь, что этого не произойдёт.

На этом фоне Блэр объявил о конце эры господства западных стран. Китай продолжает конкурировать за влияние в мире, заключил Блэр.

«И даже если оставить в стороне Тайвань, реальность состоит в том, что Китай под руководством Си (Цзиньпина) конкурирует за влияние и делает это агрессивно», — подчеркнул он.

Отмечается, что крупнейшие геополитические изменения в этом веке ожидаются именно в Китае.

В мире,Тони Блэр,
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