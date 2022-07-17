В Британии признали конец эры господства Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что эра господства Запада в мире подходит к концу, сообщает боснийский портал Index HR.

Фото: ТАСС ТАСС

Такое заявление прозвучало во время выступления во время лекции на заседании Фонда Дитчли. Блэр прокомментировал нынешнюю ситуацию в мире и заявил, что кризис вокруг Украины стал причиной глобальных мировых изменений.

Он также обратил внимание на рост влияния КНР как «второй мировой державы». Бывший британский премьер посоветовал западным странам увеличивать военные бюджеты, а также налаживать отношения с развивающимися государствами.

Как отметил политик, он не видит попыток Китая захватить Тайвань силовым методом в ближайшее время. Однако подчеркнул, что Западу не стоит строить свою политику, надеясь, что этого не произойдёт.

На этом фоне Блэр объявил о конце эры господства западных стран. Китай продолжает конкурировать за влияние в мире, заключил Блэр.

«И даже если оставить в стороне Тайвань, реальность состоит в том, что Китай под руководством Си (Цзиньпина) конкурирует за влияние и делает это агрессивно», — подчеркнул он.