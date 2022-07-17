В Британии признали конец эры господства Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая с лекцией на заседании Фонда Дитчли, заявил, что эра господства Запада в мире подходит к концу.

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Его слова приводит боснийский портал Index HR.

В ходе выступления Блэр прокомментировал нынешнюю ситуацию в мире и заявил, что украинский кризис стал причиной глобальных мировых изменений.

Он также обратил внимание на рост влияния Китая как «второй мировой державы».

Экс-премьер посоветовал западным странам увеличивать военные бюджеты, а также налаживать отношения с развивающимися государствами.

Блэр добавил, что не видит попыток Китая захватить Тайвань силовым методом в ближайшее время. Однако, подчеркнул британский политик, западным странам не стоит строить свою политику, надеясь, что этого не произойдёт. Поэтому Блэр объявил о конце эры господства Запада.