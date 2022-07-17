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9 минут назад

В офисе Зеленского назвали условие атаки украинских войск на Крымский мост

Lenta.ru

Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

В офисе Зеленского назвали условие атаки украинских войск на Крымский мост
Фото: EPAEPA

Он назвал условие нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект. По его словам, это произойдет, как только у украинской армии появится техническая возможность.

«Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает», — уточнил политик.

В Германии сообщили о планировавших атаку на Крымский мост военных ФРГ

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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