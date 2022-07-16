В Китае заявили об «узколобости» Запада после слов о БРИКС

Страны Запада начали рассматривать группу БРИКС в качестве соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как ряд развивающихся государств высказал намерение присоединиться к ней. Западный мир тем самым показывает ограниченность мышления, которое относится к временам холодной войны, заявило китайское издание Global Times.

Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

Автор публикации подчеркнул, что американские и европейские СМИ говорят о возможном расширении БРИКС «под лозунгом противостояния Востока и Запада».

Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо — именно так всегда поступали западные государства, — отмечается в публикации.

Автор указал на то, что в БРИКС настроены на равноправное взаимовыгодное сотрудничество. Блоковая конфронтация группу не интересует. За желанием же ряда стран вступить в БРИКС стоит их неудовлетворенность системой глобального управления, в которой доминирует Запад.

У членов БРИКС есть желание и возможности устранить слабые места в глобальном управлении. Для достижения поставленной цели объединение уже реализует некоторые инициативы, например, основало Новый банк развития, — отметили в Global Times.