В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
26 минут назад

В Китае заявили об «узколобости» Запада после слов о БРИКС

News.ru

Страны Запада начали рассматривать группу БРИКС в качестве соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как ряд развивающихся государств высказал намерение присоединиться к ней. Западный мир тем самым показывает ограниченность мышления, которое относится к временам холодной войны, заявило китайское издание Global Times.

В Китае заявили об «узколобости» Запада после слов о БРИКС
Фото:  Rao Aimin/XinHua/Global Look Press Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

Автор публикации подчеркнул, что американские и европейские СМИ говорят о возможном расширении БРИКС «под лозунгом противостояния Востока и Запада».

Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо — именно так всегда поступали западные государства, — отмечается в публикации.

Автор указал на то, что в БРИКС настроены на равноправное взаимовыгодное сотрудничество. Блоковая конфронтация группу не интересует. За желанием же ряда стран вступить в БРИКС стоит их неудовлетворенность системой глобального управления, в которой доминирует Запад.

У членов БРИКС есть желание и возможности устранить слабые места в глобальном управлении. Для достижения поставленной цели объединение уже реализует некоторые инициативы, например, основало Новый банк развития, — отметили в Global Times.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: возможное расширение БРИКС не приведёт к созданию альтернативы G20. По его словам, БРИКС является важным механизмом координации, взаимодействия и сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП, однако G20 представляет собой совсем другой и более широкий механизм.

В мире,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители