Инициатива Лиз Трасс по мигрантам вызвала недоумение в Турции

Официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич выразид недоумение словами главы МИД Британии Лиз Трасс о планах высылки нелегальных мигрантов в Турцию по примеру Руанды. Он заявил, что «Турция не станет лагерем для беженцев», пишет ТАСС.

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Лиз Трасс сообщила, что все нелегальные мигранты по примеру соглашения с Руандой будут высылаться в Турцию и ждать там рассмотрения своих заявок на получение убежища. Это утверждение раскритиковали в турецком МИД.

В британских СМИ появились сообщения со ссылкой на министра иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс о том, что она при избрании премьер-министром якобы потребует применения к нашей стране в отношении нелегальных беженцев соглашения, аналогичного с Руандой. Надеемся, что они не соответствуют действительности, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

По словам Бильгича, даже речи быть не может о «превращении» Турции, которая на протяжении последних восьми лет принимала больше всего беженцев в мире, в «лагерь для беженцев».

Такой подход несовместим с международными нормами о праве на получение убежища. Турция не возьмет на себя обязательства третьих стран, — подчеркнул представитель турецкого МИД.

Согласно официальным данным, в Турции в настоящее время проживают 3,7 млн сирийских беженцев, не считая представителей из других стран. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын уже заявлял, что Турция будет не в состоянии принять новую волну беженцев.