«Больше заинтересованы в газе, чем в победе Украины». Киев испугала «капитуляция» Запада

Решение вернуть турбину Siemens «Газпрому» и послабления для РФ по транзиту через Литву в Калининград стали «победами России» в противостоянии с Западом, отмечает журнал Newsweek. Такое положение дел крайне пугает Киев, который опасается еще больших уступок на фоне приближения отопительного сезона и роста цен на энергоносители. Как подчеркивает South China Morning Post, для многих стран мира РФ так и не стала страной-изгоем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Vadim Ghirda/AP Vadim Ghirda/AP

В Киеве высказывают серьезные опасения по поводу "усталости от санкций" среди западных партнеров на фоне двух очевидных "побед России" – послаблений Евросоюза в отношении транзита грузов в Калининград и решения Канады передать Германии турбину Siemens для "Северного потока", пишет Newsweek.

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Несмотря на то что лидеры ЕС и НАТО подчеркнули, что оба эти решения ограничены по масштабу и не подорвут поддержку Украины со стороны Запада, украинские власти полагают, что Кремль будет требовать новых уступок по мере приближения к зиме на фоне кризиса стоимости жизни и резкого роста цен на энергоносители.

"Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины", - говорит в беседе с Newsweek депутат украинского парламента и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко.

Решение Канады

В минувшие выходные Канада и Германия приняли решение об отмене санкций и отправке назад турбины, необходимой для газопровода "Северный поток - 1". США это решение поддержали. Украинский президент Владимир Зеленский назвал его "проявление слабости" и "абсолютно неприемлемым".

Источник, близкий к правительству Зеленского, беседовавший с Newsweek на условиях анонимности, назвал обоснование решения Оттавы "странным и неразумным", а само решение - "морально несостоятельным".

"Мы капитулировали из-за давления Берлина и хитрости Москвы. Это придаст ей смелости добиваться дальнейших целей в ЕС", - подчеркнул генеральный директор Украинско-канадского конгресса Игорь Михальчишин.

В прошлом месяце "Газпром" сократил мощность "Северного потока - 1" на 40%, объяснив снижение объемов отсутствием запчастей. В настоящее время трубопровод не работает. Он остановлен на плановый ремонт с 11 по 21 июля.

На просьбу дать комментарий представитель министерства природных ресурсов Канады переслал Newsweek цитаты министра Джонатана Уилкинсона. Тот заявил в эфире CBC, что понимает разочарование Украины, но "цель санкций не в том, чтобы навредить нашим союзникам, и не в том, чтобы подорвать экономику Германии".

"ЕС заплатил РФ больше, чем Украине"

Также в отношении РФ немного смягчается и позиция Литвы. Бывший литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сегодня заявил, что не видит смысла в седьмом пакете санкций против России, а уже принятые Евросоюзом санкционные меры считает непродуктивными.

"Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи", - написал он в Twitter.

"Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены "провокационными" ограничениями. Прискорбно", - заключил экс-глава МИД.

Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения коснулись порядка 30% поставок в российский регион.

На этой неделе Еврокомиссия разъяснила условия транзита товаров в Калининградскую область, разрешив железнодорожный транзит в регион. Перевозка находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки. В российском МИД документ ЕК назвали "проявлением реализма и здравомыслия".

Остальной мир

Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что призывы западных государств объединиться против России не нашли отклика в других странах мира: российский лидер Владимир Путин без проблем заручился поддержкой развивающихся стран, что помогло ему сломать программу Запада по ситуации с Украиной.

"В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза", - говорится в материале.