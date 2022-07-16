Саудовский принц напомнил Байдену ошибки США в Ираке

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отметил, что власти королевства провели расследование убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, а виновные в преступлении предстали перед судом.

Фото: Reuters Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прокомментировал в разговоре с президентом США Джо Байденом убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, отметив, что власти королевства провели расследование, а виновные в преступлении предстали перед судом. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного саудовского чиновника.

Видео дня

В ходе состоявшейся в пятницу встречи наследный принц, отвечая на реплику Байдена об убийстве саудовского оппозиционного журналиста, заявил, что "произошедшее вызывает сожаление".

"Мы в королевстве приняли все юридические меры - от расследования и судебных процессов до вынесения и исполнения решений суда. Королевство также приняло меры для предотвращения повторения подобных ошибок в будущем", - приводит источник слова Мухаммеда бен Сальмана.

Согласно источнику, наследный принц сказал Байдену, что "подобные инциденты происходят во всем мире". В этом контексте он упомянул убийство израильским снайпером журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, усомнившись в том, что Соединенные Штаты в полной мере отреагировали на это происшествие.

Кроме того, Мухаммед бен Сальман раскритиковал политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Он, в частности, назвал действия американских военнослужащих в тюрьме Абу-Грейб в Ираке "одной из ошибок США".

"Наследный принц заявил американскому президенту, что США также совершали ошибки, такие как инцидент в [тюрьме] Абу-Грейб в Ираке", - отметил источник.

В пятницу Байден провел переговоры с руководством Саудовской Аравии в Джидде, на которых присутствовал Мухаммед бен Сальман.

"Мы обсуждали права человека и необходимость политической реформы", - заявил президент США журналистам по итогам встречи. - Как и всегда, я ясно дал понять, что эта тема крайне важна для меня и для США. Что касается убийства Хашкаджи, я поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас".

Один из журналистов спросил, как наследный принц отреагировал на его слова.

"Он, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это", - ответил Байден.

Позднее президент США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" в связи с убийством Хашкаджи.

"Я не жалею ни о чем, что я говорил", - констатировал глава вашингтонской администрации, подчеркнув, что "произошедшее с Хашкаджи возмутительно".

Убийство Хашкаджи

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Во время своей предвыборной кампании Байден обещал сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем" из-за убийства Хашкаджи