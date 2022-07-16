Конфликт Запада и Китая из-за Тайваня обернется кошмарными последствиями

Возможный конфликт Запада и Китая из-за Тайваня принесет мировой экономике гораздо больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета Telegraph.

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По мнению экспертов, на которых ссылается автор статьи, еще один дипломатический кризис может наметиться, если Китай решит насильно подчинить себе Тайвань. Из-за этого противостояния против КНР могут быть введены санкции, и западным корпорациям придется покинуть перспективный азиатский рынок. Из-за этого, как утверждают специалисты, компании понесут колоссальные потери, так как Китай приносит им существенную часть прибыли.

В статье отмечается, что только корпорация Apple в 2021 году заработала на этом рынке 68 миллиардов долларов, что составило 19 процентов от общей выручки. В свою очередь, британская фармацевтическая компания AstraZeneca за год зарабатывает в КНР не менее 6 миллиардов долларов (16 процентов всей прибыли). Автор издания считает, что подобный кризис обернется «кошмарными последствиями» мировой экономике, потому что на попытки «добиться расположения дракона» уже потрачены годы и огромные финансы.