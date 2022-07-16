В США назвали условие для импичмента Байдену

Обозреватель Даррах Рош рассказал в статье для журнала Newsweek, что американскому президенту Джо Байдену может грозить импичмент. Это произойдет в том случае, если Демократическая партия проиграет на выборах как в палату представителей США, так и в Сенат.
По данным журналиста, республиканцы планируют вернуть утраченные позиции в Конгрессе США и добиться тем самым в нем абсолютного большинства. Демократы, в свою очередь, могут потерять часть важных должностей. В результате, Байден потеряет контроль над палатами, что является прямым путем к импичменту.
Автор напомнил, что решение о начале процедуры импичмента может быть принято простым большинством голосов в палате представителей. Но для отстранения президента от должности республиканцам необходимо будет набрать большинство в две трети голосов в Сенате.
Даррах Рош уточнил, что экс-глава США Дональд Трамп дважды подвергался импичменту, в 2020 и 2021 годах, но Сенат дважды оправдал его.