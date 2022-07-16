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8 минут назад

В США назвали условие для импичмента Байдену

Илья Родин

Обозреватель Даррах Рош рассказал в статье для журнала Newsweek, что американскому президенту Джо Байдену может грозить импичмент. Это произойдет в том случае, если Демократическая партия проиграет на выборах как в палату представителей США, так и в Сенат.

В США назвали условие для импичмента Байдену
Фото: ReutersReuters

По данным журналиста, республиканцы планируют вернуть утраченные позиции в Конгрессе США и добиться тем самым в нем абсолютного большинства. Демократы, в свою очередь, могут потерять часть важных должностей. В результате, Байден потеряет контроль над палатами, что является прямым путем к импичменту.

Автор напомнил, что решение о начале процедуры импичмента может быть принято простым большинством голосов в палате представителей. Но для отстранения президента от должности республиканцам необходимо будет набрать большинство в две трети голосов в Сенате.

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Даррах Рош уточнил, что экс-глава США Дональд Трамп дважды подвергался импичменту, в 2020 и 2021 годах, но Сенат дважды оправдал его.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Демократическая партия США,Конгресс США,
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