В США назвали условие для импичмента Байдену

Обозреватель Даррах Рош рассказал в статье для журнала Newsweek, что американскому президенту Джо Байдену может грозить импичмент. Это произойдет в том случае, если Демократическая партия проиграет на выборах как в палату представителей США, так и в Сенат.

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По данным журналиста, республиканцы планируют вернуть утраченные позиции в Конгрессе США и добиться тем самым в нем абсолютного большинства. Демократы, в свою очередь, могут потерять часть важных должностей. В результате, Байден потеряет контроль над палатами, что является прямым путем к импичменту.

Автор напомнил, что решение о начале процедуры импичмента может быть принято простым большинством голосов в палате представителей. Но для отстранения президента от должности республиканцам необходимо будет набрать большинство в две трети голосов в Сенате.