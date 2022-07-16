В Германии вспомнили прием Путина в Эр-Рияде и признали первый провал США среди союзников

Скромный прием, оказанный президенту США Джо Байдену в Эр-Рияде, говорит об увеличении влияния Москвы на Ближнем Востоке. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, сообщает ТАСС.

Издание отмечает, что президенту США Байдену оказали скромный прием в Саудовской Аравии во время недавнего визита. Это плохой знак для американцев, учитывая насколько важен на Востоке данный этикет.

Автор вспоминает, что три года назад президента России в Эр-Рияде сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Владимиру Путину отвели настоящий дворец из личного владения королевской семьи.

Байдена, который прибыл 15 июля в Саудовскую Аравию, приняли гораздо сдержаннее и скромнее. Это означает, что находит свое отражение в протокольных жестах».

По мнению немецкой газеты, США потерпели первую неожиданную неудачу среди своих союзников, пытаясь создать «глобальный антироссийский фронт» в украинском вопросе. Ближневосточные союзники США не поддержали навязываемую им Вашингтоном антироссийскую политику.

Байден прибыл в пятницу с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию. Он провел встречу с королем и переговоры с наследным принцем.