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54 минуты назад

Вучич озвучил позицию нового правительства Сербии по России

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции, что новое правительство страны продолжит сбалансированную международную политику. Об этом пишет ТАСС.

Александр Вучич подчеркнул, что власти страны продолжат работать над ускорением процесса вступления в Евросоюз. Вместе с тем, правительство будет поддерживать дружеские отношения с Китаем и, «в любом случае, не будет антироссийским».

«Новое правительство будет сербским правительством, которое заботится об интересах Сербии», - пояснил глава государства.

Вучич ответил на угрозы украинского депутата

По данным агентства, в четверг, 14 июля, в стране начались консультации главы республики с представителями политических партий о формировании нового кабмина.

Ранее сообщалось, что в Сербии спокойно отнеслись к угрозам украинского политика Алексея Гончаренко. Вучич пожелал Украине «всего наилучшего», а глава МВД Александр Вулин отметил, что киевской власти не удастся «перевоспитать» сербов.

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