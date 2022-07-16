Вучич озвучил позицию нового правительства Сербии по России

Президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции, что новое правительство страны продолжит сбалансированную международную политику. Об этом пишет ТАСС.

Александр Вучич подчеркнул, что власти страны продолжат работать над ускорением процесса вступления в Евросоюз. Вместе с тем, правительство будет поддерживать дружеские отношения с Китаем и, «в любом случае, не будет антироссийским».

«Новое правительство будет сербским правительством, которое заботится об интересах Сербии», - пояснил глава государства.

По данным агентства, в четверг, 14 июля, в стране начались консультации главы республики с представителями политических партий о формировании нового кабмина.