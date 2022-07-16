Дебаты в Великобритании: Лиз Трасс признала ошибки Джонсона

Видные политики Великобритании во время дебатов кандидатов на пост премьер-министра практически единодушно отказались считать «честным» Бориса Джонсона, который будет до сентября исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства. Об этом пишет Bloomberg.

«Есть ряд причин, почему я ушел в отставку, но доверие и честность - среди них», - подчеркнул экс-министр финансов Риши Сунак в ответ на вопрос о том, считает ли он Джонсона честным.

Замминистра торговли Пенни Мордонт дала уклончивый ответ. Она отметила, что поведение главы правительства не устраивало ее по многим причинам. Но, но ее мнению, политик уже поплатился за свои ошибки.

Министр иностранных дел Лиз Трасс, которая, в отличие от многих своих коллег, не покинула кабинет, подчеркнула, что Джонсон допускал ошибки в своей деятельности. При этом она уточнила, что политик честно признавался в них.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, в свою очередь, прямо сказал «Нет». Его ответ вызвал положительное отношение у находившейся в студии публики.

Депутат Кеми Бэйднок также высказала свое отношение к моральным качествам Джонсона одним словом. В ответ на вопрос она сказала «Иногда».