В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
44 минуты назад

Дебаты в Великобритании: Лиз Трасс признала ошибки Джонсона

Илья Родин

Видные политики Великобритании во время дебатов кандидатов на пост премьер-министра практически единодушно отказались считать «честным» Бориса Джонсона, который будет до сентября исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства. Об этом пишет Bloomberg.

«Есть ряд причин, почему я ушел в отставку, но доверие и честность - среди них», - подчеркнул экс-министр финансов Риши Сунак в ответ на вопрос о том, считает ли он Джонсона честным.

Замминистра торговли Пенни Мордонт дала уклончивый ответ. Она отметила, что поведение главы правительства не устраивало ее по многим причинам. Но, но ее мнению, политик уже поплатился за свои ошибки.

Министр иностранных дел Лиз Трасс, которая, в отличие от многих своих коллег, не покинула кабинет, подчеркнула, что Джонсон допускал ошибки в своей деятельности. При этом она уточнила, что политик честно признавался в них.

Лиз Трасс прокомментировала смерть британца Пола Ури в ДНР

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, в свою очередь, прямо сказал «Нет». Его ответ вызвал положительное отношение у находившейся в студии публики.

Депутат Кеми Бэйднок также высказала свое отношение к моральным качествам Джонсона одним словом. В ответ на вопрос она сказала «Иногда».

Политический корреспондент Guardian Питер Уокер подчеркнул, что «гонка за лидерство среди членов Консервативной партии вылилась в набор колкостей и взаимных обвинений [...], однако ни один из пяти кандидатов не захотел назвать Бориса Джонсона честным».

В мире,Видео,Риши Сунак,Том Тугендхат,Борис Джонсон,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители