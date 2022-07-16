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22 минуты назад

Байден: США привержены обязательству никогда не допустить получения Ираном ядерного оружия

ТАСС

Соединенные Штаты будут продолжать прилагать все усилия для того, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие. Об этом в субботу заявил президент США Джо Байден, выступая на арабо-американском саммите в саудовском городе Джидде.

Байден: США намерены не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Фото: ReutersReuters

"США твердо намерены гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что США будут сотрудничать со странами ССАГПЗ для ответа на "иранские угрозы для региона".

Помимо президента США, на встречу в Джидде приглашены лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году.

Целью организации является расширение сотрудничества и выработка общих позиций по ключевым международным и региональным проблемам. В уставе ССАГПЗ отмечается, что его члены "объединены общностью исторического и культурного развития и сходством политического устройства".

В мире,Джозеф Байден,
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