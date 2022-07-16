Байден: США намерены не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Соединенные Штаты будут продолжать прилагать все усилия для того, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие. Об этом в субботу заявил президент США Джо Байден, выступая на арабо-американском саммите в саудовском городе Джидде.
"США твердо намерены гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что США будут сотрудничать со странами ССАГПЗ для ответа на "иранские угрозы для региона".
Помимо президента США, на встречу в Джидде приглашены лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.
ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году.
Целью организации является расширение сотрудничества и выработка общих позиций по ключевым международным и региональным проблемам. В уставе ССАГПЗ отмечается, что его члены "объединены общностью исторического и культурного развития и сходством политического устройства".