В Италии заговорили о прекращении поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в интервью изданию Politico, что правительственный кризис в стране приведет к срыву различных международных проектов, в том числе - к невозможности поставлять оружие Украине.

«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие [Украине]. Это одна из многих серьезных проблем», - подчеркнул Луиджи Ди Майо.

Министр предположил, что итальянский политический кризис Москва якобы воспринимает с радостью.

Дипломат отметил, что в случае падения правительства страны, Рим окажется не в состоянии подписывать новые договора на поставку нефти и газа, что приведет к существенным осложнениям в зимний период. Кроме того, власти не смогут помогать бытовым потребителям в условиях резкого повышения цен и тарифов.