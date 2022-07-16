В Италии заговорили о прекращении поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в интервью изданию Politico, что правительственный кризис в стране приведет к срыву различных международных проектов, в том числе - к невозможности поставлять оружие Украине.
«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие [Украине]. Это одна из многих серьезных проблем», - подчеркнул Луиджи Ди Майо.
Министр предположил, что итальянский политический кризис Москва якобы воспринимает с радостью.
Дипломат отметил, что в случае падения правительства страны, Рим окажется не в состоянии подписывать новые договора на поставку нефти и газа, что приведет к существенным осложнениям в зимний период. Кроме того, власти не смогут помогать бытовым потребителям в условиях резкого повышения цен и тарифов.
Ранее сообщалось, что президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку премьер-министра Марио Драги. Глава страны предложил видному политику выступить 20 июля в парламенте с речью о положении дел в государстве.