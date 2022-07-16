В Турции отреагировали на снятие США санкций с Индии за покупку С-400 у РФ

Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий освобождение Индии от санкций CAATSA. Они должны были применяться после покупки Индией комплекса С-400 у России. Об этом пишет турецкое издание Haber7.

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Если законопроект будет одобрен Сенатом и президентом Джо Байденом, санкции не будут применены к Дели.

Такое решение США приняли, чтобы «удержать Индию на своей стороне против Китая в регионе и создать сдерживающий фактор против агрессии Пекина».

Это уже вызвало негативную реакцию в Турции. Там считают, что Вашингтон продемонстрировал политику двойных стандартов, поскольку Белый дом наложил на Анкару аналогичные санкции, но не снял их.

«Двойные стандарты против Турции. Когда Турция купила С-400 у России, США ввели против нее санкции и исключили из проекта F-35», - пишет издание

CAATSA (The Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) - акт противодействия противникам Америки с помощью санкций. Это федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию. Закон был подписан Трампом в 2017 году.