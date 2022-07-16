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44 минуты назад

Опубликовано видео с места крушения вертолета с морпехами в Мексике

Денис Фьючин

В результате крушения вертолета ВМС в Мексике погибли 14 морских пехотинцев. Летательный аппарат сопровождал самолет с задержанным наркобароном Рафаэлем Каро Кинтеро и потерпел крушение в городе Лос-Мочис. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с места происшествия.

Кинтеро является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей. Правоохранители транспортировали наркобарона в Мехико. Для сопровождения главы криминального синдиката был выделен вертолет ВМС Black Hawk, на борту которого находились 15 военнослужащих. После падения в живых остался лишь один морпех, уточняет канал.

Некоторые из интернет-пользователей высказали предположение, что авиакатастрофа могла быть подстроена сообщниками Кинтеро. Однако о точных причинах аварии информации пока нет.

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