В результате крушения вертолета ВМС в Мексике погибли 14 морских пехотинцев. Летательный аппарат сопровождал самолет с задержанным наркобароном Рафаэлем Каро Кинтеро и потерпел крушение в городе Лос-Мочис. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с места происшествия.

Кинтеро является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей. Правоохранители транспортировали наркобарона в Мехико. Для сопровождения главы криминального синдиката был выделен вертолет ВМС Black Hawk, на борту которого находились 15 военнослужащих. После падения в живых остался лишь один морпех, уточняет канал.