Саудовский принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся на заданный журналистами вопрос американскому президенту Байдену, является ли Саудовская Аравия страной-изгоем. Глава Белого дома проигнорировал вопрос корреспондента. Неловкий момент попал в объектив камеры, соответствующую запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.
Ранее на пресс-конференции Байдена спросили, жалеет ли он, что назвал саудовцев «изгоями» во время своей предвыборной кампании. Американский лидер заявил, что ни о чем не сожалеет.
Во время своего ближневосточного визита Байден посетил три страны, 15 июля состоялись переговоры с руководством Саудовской Аравии. На встрече среди прочих обсуждалась тема поставок нефти на мировой рынок.