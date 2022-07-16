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1 час назад

Саудовский принц усмехнулся из-за вопроса Байдену о «стране-изгое». Видео

Денис Фьючин

Саудовский принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся на заданный журналистами вопрос американскому президенту Байдену, является ли Саудовская Аравия страной-изгоем. Глава Белого дома проигнорировал вопрос корреспондента. Неловкий момент попал в объектив камеры, соответствующую запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Ранее на пресс-конференции Байдена спросили, жалеет ли он, что назвал саудовцев «изгоями» во время своей предвыборной кампании. Американский лидер заявил, что ни о чем не сожалеет.

Во время своего ближневосточного визита Байден посетил три страны, 15 июля состоялись переговоры с руководством Саудовской Аравии. На встрече среди прочих обсуждалась тема поставок нефти на мировой рынок.

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