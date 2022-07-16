2 тысячи бутылок с пивом выпали из грузовика на повороте: видео

В Южной Корее из грузовика выпали ящики, в которых находилось 2 тысячи бутылок с пивом. Пенный напиток разлился по проезжей части. Справиться с неординарной ситуацией помогли прохожие. Они убрали последствия дорожного инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.
На кадрах видно, что причиной происшествия стала небрежность водителя-перевозчика, который не закрыл дверь. В результате на повороте практически весь перевозимый им груз выпал на дорогу.
По данным канала, производитель пива пообещал отблагодарить неравнодушных граждан, которые помогли очистить дорогу от разлитого напитка.