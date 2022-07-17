Намерение Байдена переизбраться оценили

Колумнист и обозреватель американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Лэнс Морроу опубликовал в издании материал, в котором негативно оценил намерение президента США Джо Байдена переизбираться на второй срок. Журналист напомнил Байдену о грядущем 80-летии и предрек ему ухудшение здоровья. Выдержки из статьи приводит РИА Новости.

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По словам Морроу, старение Байдена будет сопряжено с ростом числа проблем со здоровьем — журналист иронично отметил, что в возрасте 80 лет Байден будет посвящать значительную часть своего времени обсуждению медицинских вопросов с друзьями.

«Восемьдесят лет — это не шутки. Ваш календарь будет перегружен визитами к врачу; первые полчаса ужина с друзьями будут посвящены медицинским новостям», — цитирует агентство обозревателя WSJ.

Журналист также отметил, что Байдену следовало бы сменить имидж молодящегося человека на образ имеющего загадочное достоинство пожилого государственного деятеля.

В целом, идею Байдена переизбираться Лэнс Морроу оценил негативно — он посоветовал действующему президенту отказаться от идеи баллотироваться на второй срок. «На вашем месте (...) я бы не стал [баллотироваться]», — подытожил журналист.