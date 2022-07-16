Парламент Шри-Ланки начал срочное заседание

Парламент Шри-Ланки начал в субботу начал срочное заседание в 10:00 по местному времени (07:30 мск) с официального объявления об отставке президента Готабаи Раджапакты. Об этом сообщает пресс-служба парламента на своей странице в Twitter.

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"Генеральный секретарь парламента объявил, что президент Его Превосходительство Готабая Раджапакса подал в отставку с поста президента с 14 июля 2022 года в соответствии со статьей 38(1)(b) Конституции", - говорится в сообщении.

В ходе заседания парламента должно быть объявлено о дате и времени приема кандидатур на пост нового президента. Планируется, что новый глава государства будет избран парламентским голосованием в среду 20 июля, а кандидатуры, как ожидается, будут приняты 19 июля.

Заседание проходит в условиях повышенных мер безопасности. Полиция перекрыла улицы, ведущие в парламентский комплекс.

Экс-президент Шри-Ланки Раджапакса в ночь на среду на фоне массовых протестов улетел из страны. Он оставил письмо, в котором сообщил спикеру парламента, что назначил премьер-министра Ранила Викрамасингхе исполняющим президентские обязанности, поскольку он сам "находится вдали от государства". В четверг президент вылетел в Сингапур, откуда направил официальное письмо о своей отставке.