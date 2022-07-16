В Киеве испугались венгерской оккупации

Венгрия может ввести войска на территорию Закарпатья, игнорируя волю Киева. Об этом заявил депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Таким образом он отреагировал на высказывание главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который указал, что Будапешт разработал сценарии «военной чрезвычайной ситуации». Предполагается, что Венгрия пойдет на крайние меры, чтобы защитить венгерское меньшинство в Закарпатье.

Бужанский считает, что Министерство иностранных дел Украины должно немедленно потребовать объяснений от венгерской стороны. Депутат предлагает поинтересоваться, как именно Будапешт планирует защищать сто пятьдесят тысяч украинских венгров на территории другой страны.

«Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии)», — написал он.

Кроме того, Бужанский предложил Киеву донести до Будапешта, что слова Сийярто противоречат уважению суверенитета Украины.