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33 минуты назад

В Киеве испугались венгерской оккупации

Елена Прошина

Венгрия может ввести войска на территорию Закарпатья, игнорируя волю Киева. Об этом заявил депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

В Киеве испугались венгерской оккупации
Фото: ReutersReuters

Таким образом он отреагировал на высказывание главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который указал, что Будапешт разработал сценарии «военной чрезвычайной ситуации». Предполагается, что Венгрия пойдет на крайние меры, чтобы защитить венгерское меньшинство в Закарпатье.

Бужанский считает, что Министерство иностранных дел Украины должно немедленно потребовать объяснений от венгерской стороны. Депутат предлагает поинтересоваться, как именно Будапешт планирует защищать сто пятьдесят тысяч украинских венгров на территории другой страны.

«Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии)», — написал он.

Кроме того, Бужанский предложил Киеву донести до Будапешта, что слова Сийярто противоречат уважению суверенитета Украины.

Ранее обозреватель газеты New York Times Эрика Соломон сообщил, что венгерские священники «выражали надежду» на захват Закарпатской области Будапештом. Она отметила, что проживающее в этом регионе венгерское меньшинство неоднозначно относится к происходящему в стране.

В мире,Армия,Максим Бужанский,Петер Сийярто,
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