СМИ: Россия изменила традиционный ход встречи G20

Финансовая встреча «Большой двадцатки» завершится без официального итогового коммюнике из-за разногласий среди участников, вызванных специальной военной операцией России на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, финансовая встреча G20, изменяя традициям, закончится без официального коммюнике из-за разного взгляда представителей государств на спецоперацию РФ. Источники отмечают, что вместо коммюнике ожидается выступление министра финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати с заявлением председателя, подводящим итоги встречи.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила о «глубинном бойкоте» РФ на саммите G20. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что российским чиновникам не место на саммите «Большой двадцатки». В МИД Японии сообщили о намерении настраивать страны G20 против России. Тем временем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что антироссийская позиция не преобладает среди членов G20. В Кремле заявили, что «Большую двадцатку» ничто не может заменить.
Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Газета The Times писала, что это событие раскололо НАТО на три лагеря. Агентство Foreign Police заявляло о расколе в Евросоюзе из-за России и Украины. В Турции также заметили отсутствие единства в Европе.