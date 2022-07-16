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58 минут назад

Reuters: Россия изменила традиционный ход встречи G20

Ura.Ru

Финансовая встреча «Большой двадцатки» завершится без официального итогового коммюнике из-за разногласий среди участников, вызванных специальной военной операцией России на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

СМИ: Россия изменила традиционный ход встречи G20
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, финансовая встреча G20, изменяя традициям, закончится без официального коммюнике из-за разного взгляда представителей государств на спецоперацию РФ. Источники отмечают, что вместо коммюнике ожидается выступление министра финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати с заявлением председателя, подводящим итоги встречи.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила о «глубинном бойкоте» РФ на саммите G20. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что российским чиновникам не место на саммите «Большой двадцатки». В МИД Японии сообщили о намерении настраивать страны G20 против России. Тем временем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что антироссийская позиция не преобладает среди членов G20. В Кремле заявили, что «Большую двадцатку» ничто не может заменить.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Газета The Times писала, что это событие раскололо НАТО на три лагеря. Агентство Foreign Police заявляло о расколе в Евросоюзе из-за России и Украины. В Турции также заметили отсутствие единства в Европе.

В мире,Жозеп Боррель,Мария Захарова,Джанет Йеллен,МИД России,НАТО,Казначейство США,ЕС,
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