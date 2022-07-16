Министр обороны Украины отказался от своих слов о захвате юга страны

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его слова о приказе президента Украины Владимира Зеленского разработать план контрнаступления на юге были поняты неправильно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинскую службу Би-би-си.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины в ходе интервью газете The Times заявил, что Зеленский велел главнокомандующему Вооруженными силами разработать план возвращения юга Украины под контроль Киева. Позднее Резников указал, что западные журналисты его неправильно поняли.

«Скажем так, там произошел немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной», — пояснил он.

Резников рассказал, что президент Украины отдал Генеральному штабу приказ подготовить планы по деоккупации всей Украины, включая территории, который достались России в 2014 году. Он добавил, что военные должны предложить разные варианты действий украинской армии в зависимости от возможностей Киева.

Министр уточнил, что Киев не скрывает своего желания вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Вопрос только в том, сколько ресурсов для этого потребуется Украине.