Трасс призвала Британию строить больше АЭС

Комментируя рост цен на энергию, Трасс сказала, что газ нужно «рассматривать как топливо переходного периода», передает РИА «Новости» со ссылкой на Channel 4.

Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight пишет, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».