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32 минуты назад

Трасс призвала Британию строить больше АЭС

Деловая газета "Взгляд"

Великобритании необходимо строить больше атомных электростанций, а также производить больше малых модульных реакторов, заявила глава британского МИДа Лиз Трасс.

Трасс призвала Британию строить больше АЭС
Фото: ReutersReuters

Комментируя рост цен на энергию, Трасс сказала, что газ нужно «рассматривать как топливо переходного периода», передает РИА «Новости» со ссылкой на Channel 4.

Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight пишет, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

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